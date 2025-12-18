Sánchez admite "discrepancias" con Sumar pero tiende la mano a su socio de Gobierno: "Hay muchas cosas que nos unen"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno cree que el crecimiento demoscópico de Vox es debido al "blanqueamiento" del PP. Sánchez afirma que la extrema derecha es "nostálgica" de la etapa de la dictadura.

Pedro Sánchez se encuentra en Bruselas para participar en la última reunión del Consejo Europeo de este año. Desde allí se ha pronunciado acerca de varias de las polémicas que rodean al Ejecutivo, como la crisis con Sumar o la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado este miércoles. Aunque ha reconocido tener "discrepancias" con su socio de Gobierno, el presidente cree que hay "muchas cosas" que les unen.

No obstante, ha rechazado hacer los cambios profundos en el Consejo de Ministros que le pidió Yolanda Díaz en Al Rojo Vivo, limitando esos cambios a las salidas obligadas de Pilar Alegría o María Jesús Montero.

Sánchez no cree que su Gobierno tenga responsabilidad en el auge de Vox en las encuestas y ha culpado únicamente al PP y a la "derecha mediática" por el "blanqueamiento" de la ultraderecha.

"Pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas diferentes con una cultura diferente, hay muchas cosas que nos unen al PSOE y a Sumar", ha recalcado Sánchez.

Sobre la comparecencia de Santos Cerdán este miércoles en el Senado, el presidente del Gobierno ha confesado que no tuvo "ocasión de seguirla", limitándose a recordar la "contundencia" del PSOE al actuar contra este caso y otros casos.

Mientras tanto, Sumar mantiene su postura

La realidad es que en Sumar siguen molestos con sus socios de Gobierno, reconociendo que están atravesando "el peor momento" desde que arrancaron la coalición. Fuentes de la formación trasladaban este miércoles a laSexta su intención de plantear al PSOE "un cambio político, programático y formal" para afrontar la segunda mitad de la legislatura.

Se espera que la reunión sea este viernes y creen que tienen que acometerse cambios porque, de no hacerlo, se seguiría "alimentando a Vox", y añaden: "Así no se llega a 2027". "Tienes la opción de convocar elecciones. Si no, tengo que gobernar. No puedo hacerlo resistiendo. Resistir es alimentar a Vox y morir sin dignidad", opinan.

