Una leyenda reacciona a la "increíble sorpresa" de la ruptura entre Carlos Alcaraz y Ferrero

Brad Gilbert ha sido el último en comentar una de las últimas noticias que ha dejado este final de año en el mundo del tenis. El estadounidense se ha mostrado sorprendido aunque afirma que "esperaba que pasara algo".

La ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ha dejado en 'shock' al mundo del tenis. Este miércoles se hizo oficial el anuncio de la separación, tras siete años trabajando juntos, en los que Carlitos ha logrado conquistar seis 'Grand Slams' y posicionarse como número 1 del mundo en el Ranking ATP.

Aún está en el aire quién será su sustituto, hasta entonces Samuel López, figura de confianza de Ferrero, ocupará el puesto. Brad Gilbert, extenista y entrenador de algunas leyendas como André Algassi o Andy Murray, ha sido el último en comentar la noticia.

"Ha sido una sorpresa la separación de Alcaraz y su entrenador Juan Carlos Ferrero", publicó en sus redes sociales. Aprovechó también para colgarse la medalla al asegurar que había sido el único en ver venir la ruptura: "Lo dije la semana pasada, (Alcaraz) estaba muy callado desde el final de temporada y esperaba que pasara algo, pero no esto".

El número cuatro del mundo en 1990 se deshizo en elogios con al murciano: "El año de Alcaraz ha sido increíble... el mejor de su carrera". Gilbert, terminó sugiriendo que David Ferrer podría dar un paso adelante y convertirse en el nuevo entrenador principal de Carlos.

Esta ruptura no ha dejado indiferente a nadie. El propio Ferrero declaraba en sus redes sociales que "le hubiera gustado seguir". Sin tener aún claro del todo los motivos de esta separación de caminos, algunos de los nombres más relevantes del tenis español han compartido sus opiniones.

Mientras que Toni Nadal señalaba que los motivos estaban fuera de lo relativo al tenis, Feliciano López apuntaba más a un tema económico. Sin duda ha sido una noticia totalmente inesperada para todos, que Carlos deberá superar para seguir demostrando su mejor nivel.