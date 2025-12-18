Un hombre fuerte de Ducati desvela el cambio que ha llevado a cabo Marc Márquez: "Antes se caía mucho..."

Manuel Poggiali, entrenador de pilotos de Ducati, dice que el gran cambio de Marc es que en este 2025 ha aprendido a gestionar más su pilotaje.

Marc Márquez se ha proclamado campeón del mundo en su llegada a Ducati. El regreso tras su calvario con las lesiones y con la Honda. Uno de los hombres fuertes de Ducati, el entrenador de pilotos Manuel Poggiali, ha desvelado el gran cambio que ha llevado a cabo el de Cervera en este 2025.

Así lo ha dicho en 'La Gazzetta dello Sport': "Marc tiene una capacidad ejemplar para comprender lo que necesita. A veces, su agresividad le lleva a cometer errores, pero nunca se rinde".

"En varias ocasiones, se ha cuestionado a sí mismo, diciendo: 'Deja la moto como está. Soy yo quien necesita trabajar en algunos detalles'. Es inusual escuchar eso de un campeón", dice Poggiali.

Es algo que ha "fortalecido" en este campeonato del mundo: "Esta misma característica lo ha fortalecido aún más en 2025. Durante su carrera, Marc se caía a menudo. Este año, sin embargo, cometió muy pocos errores. Era competitivo y muy lúcido".

"En dos carreras, tuvo problemas con la presión de los neumáticos delanteros. Marc incluso tuvo la serenidad de saber cuándo dejarse adelantar para no perder terreno. Y luego ganó", cierra el entrenador de pilotos del equipo italiano.

Una prueba más de que en Ducati siguen alucinando con lo que ha hecho Marc. Ha vuelto de la lesión a la perfección y ha sido capaz de reinventarse para volver a ser campeón del mundo.