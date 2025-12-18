El esperado regreso de Marc Márquez, más cerca que nunca: "El hueso está soldado, así que..."

En vistas a la temporada 2026, el catalán ya ve en el horizonte el momento de volver a subirse a la moto. Será pronto, con el hombro ya recuperado de la lesión sufrida septiembre.

A algo más de dos meses para el comienzo de la competición, comienza ya la puesta a punto de los pilotos. Marc Márquez, que lleva tres meses alejado de la pista tras la lesión sufrida en el hombro en el Gran Premio de Japón, ha confirmado cuándo volverá a subirse a la moto.

Será la semana que viene, tras un proceso de recuperación que avanza favorablemente, tiene el visto bueno de los doctores: "En tres meses el hueso está soldado, así que la semana que viene ya empezaremos a tocar el tacto del gas".

El heptacampeón del mundo se prepara para afrontar la última temporada de su contrato actual con Ducati. Tras este año, tendrá que decidir si renovar o salir del equipo, lo que parece improbable. La presentación de la escudería italiana tendrá lugar el 19 de enero en Madonna di Campiglio, al norte de Italia, donde el equipo acostumbra a celebrar este tipo de eventos.

La temporada 2026 se estrenará en Sepang, donde Márquez pondrá a prueba la GP26 que tan buenas sensaciones dejó en su compañero, Pecco Bagnaia.

El catalán buscará conseguir un nuevo título, algo para lo que se postula como uno de los principales candidatos, siempre y cuando las lesiones le respeten. Marc siempre ha sido transparente respecto al oscuro camino que le tocó vivir en el momento más álgido de su carrera, cuando sus problemas en el húmero le obligaron a vivir un auténtico calvario. Algo que recoge detalladamente en su reciente documental 'Volver': "Fue más duro de lo que tocaba, de lo que le deseo a nadie".

Sin duda, sería una gran noticia para el deporte español que Márquez pudiera continuar peleando en lo más alto. Algo que sus rivales no le pondrán nada fácil. Entre ellos su hermano, Álex Márquez, el piloto de Gresini terminó segundo el año pasado, lo que le sirvió para demostrar al mundo del motociclismo que el pequeño de la casa también es capaz de luchar por el título.