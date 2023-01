Fernando Alonso y Aston Martin están oficialmente unidos desde este 1 de enero, pero el trabajo conjunto empezó hace ya mucho tiempo. De hecho tras la última carrera de Abu Dabi, el español realizó su primer test con el coche de 2022, el que pilotó Sebastian Vettel.

Alonso ya trabaja activamente con el equipo verde. Y según informa 'The Objective', ha realizado una importante petición tanto a Aston Martin como a Mercedes. Ya que está relacionado con el motor. Una petición que habría sido rechazada, al menos de inicio.

Detalla el citado medio que Alonso quiere disponer de cuatro motores, uno más de los que permite la F1 antes de sancionar al piloto con varios puestos de sanción en parrilla en caso de cambiar la unidad de potencia.

El bicampeón no quiere que se repita lo de Alpine (Renault) en este 2022. Demasiado rápido se gastaron los tres motores reglamentarios y Alonso fue sancionado en varias carreras. Un hecho que le impidió luchar por la zona media en el tramo final de la temporada.

Pero Alonso ha recibido un revés. Porque tanto Aston Martin como Mercedes han dicho 'no' al asturiano. Al menos de primeras. La escudería quiere trabajar con esos tres motores y no contempla utilizar un cuarto. No lo necesitaron en la temporada anterior, donde ni Vettel ni Lance Stroll fueron sancionados.

Además, en la escudería no gusta el hecho de tener que pagar ese cuarto motor por adelantado. Un pago que sí afrontarían en caso de que durante la temporada se rompan tres unidades de potencia. Pero eso no ocurriría previsiblemente hasta el verano.

Mike Krack, jefe de Aston Martin, ya avisó de la "exigencia" que iba a imponer Alonso: "Nos desafiará y presionará constantemente para obtener más, esa es la naturaleza de un verdadero campeón".

"Necesitamos estar preparados; tenemos que ser capaces de anticipar lo que va a pedir. ¿Qué ideas podría tener? ¿Qué podría querer del coche? ¿Qué procesos le gustaría que tuviera el equipo? ¿Qué estaba haciendo en otros equipos que él cree que también deberíamos estar haciendo?", dijo el jefazo del equipo.