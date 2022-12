Fernando Alonso y Sebastian Vettel se han enviado muchos mensajes elogiándose. Sobre todo en los últimos tiempos desde que el alemán anunciara su salida de la Fórmula 1 y se conociera que su sustituto sería Alonso. Sin embargo, han sorprendido unas declaraciones detallando la "poca química" que tienen ambos.

Las ha hecho Vettel en el podcast oficial de la F1, en el que ha hablado que apenas se conocen fuera de la pista: "Como persona, sin embargo, no lo conozco de verdad. No diría que no nos llevemos bien, creo que nos respetamos mutuamente, pero creo que nunca nos hemos conocido realmente".

"Como persona, probablemente no tengamos la mejor de las relaciones porque simplemente no nos conocemos tan bien. Tal vez no tuvimos ese momento como he tenido con Lewis, que nos unió, tal vez somos demasiado diferentes", dice el cuatro veces campeón con Red Bull.

La relación lejos de la F1 nunca existió: "Tenemos las carreras como una pasión común, pero en todos estos años nunca sucedió que nos conociéramos. Probablemente sea como en el colegio o en el trabajo, que tienes un colega al que respetas, pero que realmente no conoces".

Sobre el Alonso piloto ha tenido palabras muy buenas: "Califico a Alonso muy alto como piloto, creo que tiene mucho talento natural, una determinación increíble, un gran instinto de carrera... y todo eso no lo ha perdido".

"Creo que es un gran competidor, probablemente uno de los más difíciles que he tenido, porque siempre está ahí y nunca retrocede, pero también es muy respetuoso cuando se trata de carreras rueda a rueda. He disfrutado mucho", sentencia el ya expiloto de Aston Martin.

La relación entre ambos siempre ha sido de "respeto", pero Vettel no puede hablar de "amistad" ya que no se conocieron fuera de la pista. Unas declaraciones que han dejado a todos boquiabiertos.