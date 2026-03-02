Los elogios de uno de los jóvenes de la F1 a Carlos Sainz: "Es increíble cómo describe..."

Oliver Bearman, quien fuera piloto reserva de Ferrari, desvela cómo los comentarios de Carlos Sainz le ayudaron a progresar.

El paso de Carlos Sainz por el equipo Ferrari fue muy fructífero. Dejó victorias, actuaciones increíbles y mucha admiración en el equipo por su metodología de trabajo. Precisamente eso es lo que Oliver Bearman, entonces piloto probador de la marca y ahora en Haas, más admiraba de él.

En palabras que publica 'SoyMotor', Bearman ha lanzado muchos elogios al actual piloto de Williams.

"Valoro muchísimo a Carlos. Cuando era piloto reserva de Ferrari y escuchaba todas las reuniones informativas y los detalles, me parecía increíble la forma en que él era capaz de describir lo que sentía en el coche", dice el ahora piloto de la escudería Haas.

"Una cosa es sentirlo y otra muy distinta es expresarlo, y a menudo me encontraba pensando: 'Vale, estoy sintiendo lo mismo que este piloto o Esteban, por ejemplo'", dice el joven piloto británico.

Los comentarios que Sainz le hacía a los ingenieros eran realmente preciosos: "Pero Carlos era capaz de describírselo a los ingenieros de una forma que les permitía mejorar el coche. Creo que es una cualidad muy importante y algo en lo que he mejorado mucho a lo largo del año".

Eso sí, deja claro que todavía no puede alcanzar el nivel de Carlos en ese sentido: "Aunque todavía estoy lejos de donde debería estar, pero es una gran ventaja".

Bearman quiere alcanzar ese asiento Ferrari para el futuro. Sabe que a Lewis Hamilton le podrían quedar uno o dos años en la Fórmula 1. Y si sigue mejorando, ese es hueco al que aspiraría.