Increíble mensaje de Ducati tras el Gran Premio de Tailandia: "Nos han dado una paliza, pero..."

Davide Tardozzi, jefe de la escudería, reconoce la superioridad de Aprilia en el primer GP de la temporada aunque avisa que la realidad de la competición no es la vista hasta ahora.

Ducati hizo saltar las alarmas en Burinam. La fábrica italiana no rindió ni con su equipo oficial ni con los satélites y se vio completamente superada por Aprilia y Trackhouse, satélite de la escudería boloñesa.

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, no dudó en hacer autocrítica después de una carrera nefasta. Marc Márquez y Álex Márquez terminaron sin puntuar. 'Pecco' Bagnaia terminó en noveno lugar, Morbidelli fue octavo y Di Giannantonio fue la moto que más arriba quedó, en sexta posición.

Tardozzi, tras un resultado histórico y 88 podios seguidos con una Ducati, fue demoledor al término del Gran Premio: "Ahora mismo, diría que (en Tailandia) hay un componente de la pista que ha influido negativamente, pero creo que Gigi está absolutamente a la altura".

"Después de haber recibido cuatro bofetadas, una paliza, porque esa es la verdad, habrá otras pistas que dirán cuál es la verdad. Aparte de Brasil, que es un circuito nuevo para todos, creo que Austin, Qatar y Jerez dirán cuál es la realidad", asegura Tardozzi en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

Aprilia ha comenzado ganándole la partida de manera muy clara a Ducati. Sin embargo, Tardozzi avisa: esa no es realidad. Brasil, en tres semanas, y Estados Unidos, justo después, serán los grandes indicadores para saber en qué punto se encuentra realmente la escudería de Marc Márquez.