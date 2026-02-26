Un piloto de F1 asegura que las nuevas normas se adaptan al estilo de Hamilton: "No creo que deba decirlo, pero..."

Alex Albon, piloto de Williams, dice que esta nueva Fórmula 1 puede ser ideal para la manera de pilotar de Lewis Hamilton: "Es interesante...".

Ha dicho Lewis Hamilton después de los test de pretemporada de Bahréin que ha olvidado todo lo ocurrido en 2025, que ya no es la misma persona, que se ha renovado. Y, en definitiva, que se ve plenamente preparado para volver a luchar por un título mundial de la Fórmula 1, el que sería el octavo para él.

Y parece que esta vez sí Ferrari está preparado para ello. Al menos en el inicio. Porque en los test han demostrado que han diseñado el mejor coche junto a Mercedes, por delante de Red Bull y de los McLaren.

Además, esta nueva normativa podría beneficiar al inglés. Es el discurso que ha lanzado un sorprendente Alex Albon, de Williams, que ha apostado por Hamilton como serio candidato a ser campeón en 2026.

Así se ha pronunciado en una entrevista en la web de su equipo: "No creo que deba decirlo, pero creo que tengo a mi persona. Creo que es Lewis. Los coches más ligeros. Creo que su estilo se adapta un poco mejor a estos coches. Esa sensación de que toma las curvas muy cerradas y no se centra en las salidas".

Hamilton luchó por el título en 2021 y lo perdió en la última carrera contra Max Verstappen. Desde entonces su figura en el paddock ha ido a menos. Con resultados incluso preocupantes. El año pasado llegó a deslizar que Ferrari debería quitarle el asiento para colocar a otro piloto más capaz.

Pero eso podría cambiar ahora que la F1 ha introducido un reglamento radicalmente diferente. Y Alex Albon apuesta por él. Eso sí, con la boca pequeña. Remarcando que "quizá no debería decirlo...". Pero sí, lo ha hecho. Lewis es su favorito.