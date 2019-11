Max Verstappen, piloto de Red Bull, ha concedido una entrevista al 'Corriere della Sera' en la que ha hablado de Fernando Alonso y de lo que habría supuesto en su carrera pilotar un Mercedes.

El holandés relativizó sus palabras sobre Lewis Hamilton y la importancia de pilotar un Mercedes, asegurando que el británico es "uno de los mejores pilotos de todos los tiempos".

"También dije que cada uno dependemos del coche que pilotamos. Si Fernando Alonso hubiese estado en Mercedes, habría ganado el Mundial allí", asegura Verstappen. "La suerte cuenta: te unes a un equipo y se vuelve dominante. O te vas a un equipo en el momento equivocado y no puedes ganar, pero no significa que no seas válido", concluye.

Afirma el joven piloto que nunca se enfadó con Hamilton, mostrándose "comprometido a resolver los problemas" entre ellos, "lejos de oídos indiscretos".

En esa entrevista, Verstappen no se muestra muy a favor de las reglas que se introducirán en 2021, considerando que los cambios harán a los monoplazas "demasiado lentos" para su gusto. Eso sí, cree que hay "más opciones de adelantar", lo que "compensará" esa velocidad.