Pedro de la Rosa, sobre Hamilton: "Esto ya viene desde el 2022 con Mercedes..."

El embajador de Aston Martin no se sorprende con todo lo que le está ocurriendo a Lewis Hamilton en su nueva etapa con el Ferrari.

Lewis Hamilton no levanta cabeza. En Zandvoort sufrió un extraño accidente perdiendo el control del Ferrari que le privó de sumar puntos una vez más. Su puesta en escena con el coche rojo está siendo muy pobre ahora que se ha atravesado el ecuador de la temporada de la Fórmula 1.

Fue el fichaje bomba del invierno pasado: el siete veces campeón de la F1 en la escudería más laureada de todos los tiempos. Pero está mutando a desastre. En Italia, por cierto, las críticas son feroces.

Y el expiloto Pedro de la Rosa, en 'DAZN', no se ha mostrado sorprendido por lo que le está pasando. Porque, según él, esto ya se veía venir desde hace algunas temporadas en Mercedes cuando compartía equipo con George Russell.

"Yo creo que aquí lo importante es que cada piloto es diferente y cada piloto encuentra su excelencia dentro del máximo rendimiento. Yo creo que en el caso de Hamilton, se mete en el mono de trabajo y está totalmente concentrado y eso le ayuda. No le pasa nada en especial en Ferrari, yo creo que viene de Mercedes. Tendríamos que mirar a lo que le pasó en Mercedes el año 2022. Por qué digo el 2022, porque es el cambio de normativa, el cambio al efecto suelo", explica el actual embajador de Aston Martin.

Estos coches tienen un estilo de pilotaje que no favorece al inglés y sí a su compañero, Charles Leclerc: "La única manera de hacerlos conducir muy rápido es hacer que el coche sea tremendamente sobrevirador por naturaleza y es lo que decía de Charles Leclerc. Le gusta ese estilo de pilotaje".

"Hamilton le gusta ese estilo más neutro en la entrada de curva, porque él con velocidad ya lo hace derrapar", detalla De la Rosa.

Para encontrar a Lewis en la clasificación general hay que descender hasta la sexta plaza con 109 puntos. Justo por encima se encuentra Leclerc, que suma 42 más y mucha más sensación de dominio de su Ferrari.