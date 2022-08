Es uno de los tuits con más interacciones de la Fórmula 1 en los últimos tiempos: Oscar Piastri desmintiendo a Alpine y detallando que no correría con ellos en 2023 a pesar de su anuncio.

Esa fue la manera que eligió el piloto australiano de anunciar que dejaba su actual escudería. McLaren parece su destino, más después de la salida de Daniel Ricciardo, pero sigue sin haber nada oficial en estos momentos.

Todo Wolff, jefe de Mercedes, cree que las maneras de Piastri no fueron las más correctas y que debería "tener cuidado" con las redes sociales y lo que publica en ellas.

Así lo ha dicho en 'Motorsport': "Creo que es importante que se respeten los programas junior. Creo que algunos chicos deberían tener cuidado en Twitter con lo que han dicho sobre las organizaciones multinacionales".

"Creo en el karma, creo en la integridad. Pero no estoy aquí para juzgar porque, como he dicho, no conozco la situación legal", cerró.

Y no es el único que le ha criticado. Christian Horner, de Red Bull, también lo ha hecho: "Creo que si Renault y Alpine han invertido en su carrera junior, es porque inviertes en la juventud, porque estás invirtiendo en ella para el futuro, y tiene que haber un elemento de lealtad dentro de eso".

"No entiendo, obviamente, lo que está pasando allí contractualmente. Pero el hecho de que esté en una posición en la que piense que no tiene que conducir para Alpine el próximo año, obviamente muestra que hay algo que no está bien", indica Horner.

La realidad es que Piastri no correrá con Alpine el curso que viene... a no ser que la F1 decida la contrario. El culebrón sigue en marcha y a algunos jefes de equipo no les ha agradado la actitud del joven piloto.