No es ningún secreto que Daniel Ricciardo está sufriendo en McLaren. Desde que fichara por la escudería británica, el australiano no ha estado nunca a la altura del coche, tal y como muestran los resultados.

Además, ha sido arrollado por su compañero de equipo, Lando Norris. La semana pasada se supo que Ricciardo no pilotaría para los de Woking la próxima temporada y ahora, antes de la carrera en Bélgica, el australiano dejó una imagen que refleja el mal momento por el que está pasando.

Tal y como se aprecia en el vídeo, la gran mayoría de pilotos de la parilla están hablando entre ellos. Primero, se puede ver a Esteban Ocon, Mick Schumacher y Lance Stroll. Según gira la cámara, se ve por un lado a Kevin Magnussen hablando con un miembro del equipo Haas y a Sebastian Vettel hablando con Valtteri Bottas.

Después, hay otro grupo grande en el que están Carlos Sainz, Lando Norris, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Alex Albon, Charles Leclerc y George Russell.

Por último, también están hablando Lewis Hamilton y 'Checo' Pérez. Es con estos dos últimos donde se puede apreciar al fondo la imagen de Ricciardo totalmente solo, sentado y escuchando música.

look at Daniel in the back on his own 🫠pic.twitter.com/zOX3hbhrLN