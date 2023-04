Red Bull es un equipo capaz de dominar la competición gracias al talento de sus pilotos, que antiguamente en Toro Rosso, y a día de hoy en AlphaTauri, sacan su máximo potencial.

Algunas de las decisiones que han tomado han sido perfectas, pero otras han sido drásticas y no dieron tan buenos frutos.

Daniil Kvyat fue sustituido en plena temporada por Max Verstappen. Esta apuesta no le pudo salir mejor al equipo austriaco, que venían de estar en el dique seco durante varios años con la etapa gloriosa de Mercedes.

Sin embargo, años anteriores cometieron un error garrafal que les supuso una sequía desde 2014 hasta 2020.

En 2012 decidieron dejar de contar con Jaime Alguersuari y Sebastian Buemi. El español y el suizo maravillaban a todos los fanáticos excepto a Helmut Marko.

"Alguersuari y Buemi no son pilotos ganadores", dijo en 'la Gazzetta dello Sport'

Quizás muchos no recuerdan quién era. El expiloto de Toro Rosso compartió equipo con Jaime Alguersuari durante tres años.

Ambos estaban destinados a ser compañeros de equipo de Vettel, y ocupar su lugar en un futuro...pero en diciembre de 2011 los dirigentes de Red Bull prescindieron de sus servicios.

Daniel Ricciardo y el francés Jean-Eric Vergne ocuparon sus volantes. Alguersuari no volvió a competir, y el suizo aguantó un año en F1 como piloto probador de Red Bull y después dio el salto al Mundial de la Resistencia.

A raíz de los triunfos de Buemi en aquella modalidad, Jaime se ha mostrado activo en redes.

El catalán ha publicado varios 'tweets' cuestionando la decisión de los dirigentes de Red Bull: "Acabo de desayunar y me di cuenta de algo... Hace 11 años nos dijeron que nos iban a reemplazar porque no éramos ganadores... Por favor, olvidémonos de mí por un segundo", dijo.

On adding wins and trophies to his back.. i forgot how many world titles he has already to his back and i m not just happy and proud of him but as time goes by I realized how many race wins and maybe world titles he would ve won at Red Bull racing F1. Again pls dont judge me…