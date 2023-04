El experto de motor Ted Kravitz ha desvelado una opción sobre la mesa en cuánto al futuro de Sebastian Vettel: ser asesor de Red Bull.

Se retiró la temporada pasada tras una buena segunda fase de la temporada con Aston Martin. El tetracampeón del mundo decidió apartarse del volante para reinventarse, y Fernando Alonso ocupó su lugar.

El alemán se ha dejado ver por el 'paddock' junto a Christian Horner en varias ocasiones.

Quien fue su jefe de alguna forma vería bien su incorporación: "Era una parte enorme de nuestro equipo..fue un placer trabajar con él", dijo en 'Car and Driver'.

"Ha sido probablemente el piloto más trabajador con el que me he cruzado", confesó.

El periodista británico, Kravitz insiste en una posibilidad: "Es posible que veamos un regreso sorpresa de Sebastian Vettel este año, pero no será como piloto", asumió.

"Creo que reemplazará a Helmut Marko como asesor de deportes de motor", explicó en 'MotorsportWeek'.

Ante los que confían en que vuelve a pilotar, Ted ha disipado las dudas: "Realmente creo que ha decidido no conducir más y como un hombre íntegro, como sé que es, no creo que vaya a decepcionar a todos diciendo 'ahh, ¿sabes qué? No fui sincero", añadió.

Sebastian Vettel trabajaría supervisando el programa de desarrollo de pilotos en Red Bull.

De esta labor actualmente se ocupa Marko, pero a sus 79 años todo indica a que su etapa pondrá punto y final: "Soy una persona libre y puedo parar en cualquier momento si ya no soy feliz", dijo en 'Speedweek'.