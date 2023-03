Estamos ante la temporada más larga de un Mundial de Fórmula 1, y el Aston Martin ha arrancado con dos terceros puestos y la confirmación de que no hay circuito que se le resista al AMR23. Da igual un circuito de velocidad media y asfalto rugoso como Sakhir, o uno de alta velocidad y asfalto firme como Jeddah. En ambos funcionan.

Este monoplaza tiene éxito y se debe a los avances de la fábrica británica, y al equipo de diseño que ha marcado una revolución. El AMR23 todavía está en constante evolución, y de su mano depende que esos avances le sitúan cada vez más cerca de Red Bull.

Pero, no todo depende del coche, las manos del piloto están muy presentes en los resultados. Que se lo digan a Tom McCullough, director de rendimiento de Aston Martin. McCullough ha hablado en 'AS' y ha dejado caer que Fernando Alonso "ha tenido un impacto enorme en el equipo".

Ohhhhhh Fernando Alonso, Ohhhhh Fernando Alonso!

❤️ So much love in the @AstonMartinF1 garage ❤️#SaudiArabianGP #F1 @alo_oficial pic.twitter.com/Fl4rNjXARD