Djokovic nombra al rival más desquiciante con el que se ha enfrentado: "Un tipo llamado Rafa Nadal..."

El serbio ha hablado sobre varios temas durante un acto previo a la Final del Mundial de Fútbol que tendrá lugar el domingo en Nueva York entre España y Argentina.

Los años en la élite del tenis están llegando a su fin para Novak Djokovic. El serbio es consciente de ello y a pesar de sus 38 años de edad continúa dando la talla en las citas más importantes, demostrando que es el ganador de 24 'Grand Slams' y uno de los miembros del histórico 'Big 3' que dominó el circuito durante varios lustros. Recientemente, 'Nole' ha recordado a uno de sus rivales durante aquellos años.

"Un tipo llamado Rafa Nadal" respondía Djokovic al ser preguntado sobre el adversario que más le sacaba de quicio en la pista. Así despertaba la risa de todo el público presente en uno de los actos previos a la Final del Mundial de Fútbol que tendrá lugar el domingo en Nueva York. Tras recordar al mallorquín y los históricos duelos que ambos protagonizaron en los mayores escenarios del tenis mundial, el serbio habló de un retiro que "está más cerca que nunca".

"Sigo sintiendo que puedo competir al más alto nivel. No sé si hay una forma perfecta de retirarme. ¿Quiero retirarme en la cima? Seguiré disfrutando de mi tiempo en la pista", aseguraba Djokovic, que lleva todo el 2026 cuidando su físico y ausentándose en las citas de menor prestigio del circuito. El fin de una trayectoria emblemática y que terminará con Novak como el tenista con mayor número de 'majors' en la historia.

Unas declaraciones que Djokovic cerró recordando su infancia y sus primeros golpes con una raqueta: "De chico apenas teníamos dinero. Tuve que hacerme hombre a los 12 años. Eso me dio un enfoque absoluto". Un final impecable para un largo camino en el mundo del tenis donde ha protagonizado infinidad de momentos memorables, muchos de ellos junto a Rafa Nadal, y cuyo destino estaba claro para 'Nole': "No tenía otra opción que triunfar. Cuando tienes claro tu objetivo, nada es imposible".

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