Alonso y Sainz confían en España en la final del Mundial: "Han jugado el mejor fútbol..."

Los pilotos españoles creen que España puede ser campeona del mundo de fútbol... y la parrilla de la Fórmula 1 coincide.

En Fórmula 1 no se habla de otra cosa que no sea la final del Mundial de fútbol. Y los pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, creen que la segunda estrella es posible.

"Significaría mucho para el país. Genera muchas emociones, mucha felicidad...", ha dicho Fernando Alonso.

Carlos Sainz, por su parte, está confiado: "Creo que España ha jugado el mejor fútbol. Me siento confiado en nuestras opciones.

Y para el resto de pilotos, España también es la favorita: George Russell, Isack Hadjar y Ollie Bearman apuestan por la selección de Luis de la Fuente.

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