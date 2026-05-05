La OMS coordina con España que el crucero afectado por hantavirus se dirija a Canarias

¿Por qué es importante? El plan, a esta hora, es sacar en helicóptero a los dos contagiados, dos ciudadanos neerlandeses y trasladarnos a su país. El resto emprendería camino de Canarias, un viaje que pueden tardar entre dos o tres días en llegar.

La OMS ha confirmado que el crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus, se dirigirá a las Islas Canarias. En el barco, hay siete afectados, tres muertos, un enfermo grave y tres con síntomas leves. La transmisión del virus fue de persona a persona, probablemente de pasajeros que ya embarcaron contagiados. El Ministerio de Sanidad de España y la OMS están monitoreando la situación. Canarias pide garantías sanitarias antes de recibir al barco. Cabo Verde ha ofrecido facilitar la evacuación aérea de los enfermos. La situación sigue bajo evaluación y decisiones se tomarán según los datos epidemiológicos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que se planea que el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus, causante de una enfermedad infecciosa grave, se dirija a las Islas Canarias, donde será acogido.

"Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado, llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo", ha declarado la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove.

En un comunicado, la OMS ha detallado que entre los siete afectados por el posible brote registrado en el buque MV Hondius se encuentran tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves. Asimismo, entre estos siete casos, dos han sido confirmados en el laboratorio y cinco son todavía sospechosos. Todavía siguen a bordo del buque las 147 personas, bajo la incertidumbre de qué sucederá con ellos.

El barco sigue varado frente a las costas de Cabo Verde. El plan, a esta hora, es sacar en helicóptero a los dos contagiados, dos ciudadanos neerlandeses y trasladarnos a su país.

El resto emprendería el camino a Canarias, un viaje que pueden tardar entre 2 ó 3 días en llegar. La OMS tiene confirmado que dentro del barco no se han encontrado ratas, por tanto, el virus se ha transmitido de persona a persona. Una situación que hace pensar que el brote se produjo fuera del barco. Muy probablemente de dos pasajeros que ya embarcaron contagiados.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad de España se ha pronunciado en redes sociales para señalar que se está haciendo un seguimiento estrecho, junto con la Organización Mundial de la Salud y otros países implicados, de la situación del buque en el que se han detectado casos de infección por hantavirus.

"En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud", han destacado.

Canarias pide garantias sanitarias

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha dicho que la comunidad autónoma quiere garantías en el caso de que se decida derivar al archipiélago a los pasajeros del crucero 'MV Hondius', pero ha señalado que en todo caso la sanidad de las islas está preparada para atender esta emergencia.

Domínguez ha subrayado, en unas declaraciones recogidas por EFE, que es competencia del Gobierno de España decidir si se derivan a Canarias los pasajeros del crucero, donde se ha declarado un brote de hantavirus que ha causado tres muertes, y ha recordado que la Delegación del Gobierno ha convocado al Gobierno de Canarias a una reunión este mediodía en la que se sabrá si el barco atracará o no en Canarias.

"Vamos a exigir todas las garantías posibles para que se atienda a las personas que están en riesgo, pero también para que quienes vivimos en esta tierra no suframos ningún tipo de perjuicio", ha subrayado Domínguez, y ha recordado que es la Organización Mundial de la Salud (OMS) la que está liderando la gestión de la situación.

Ha insistido en que el Gobierno autonómico desconoce si el crucero va a atracar en las islas, pero si lo hiciese debe ser "con plenas garantías para la salud de todos los que vivimos en Canarias".

Manuel Domínguez ha señalado que el Gobierno de Canarias pondrá a disposición a los profesionales y a los medios técnicos de que dispone para ayudar en esta emergencia. En todo caso, no se ha activado ningún protocolo sanitario hasta saber si el barco va a llegar a Canarias y si así fuera sería la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad los que dijeran las acciones a seguir.

"Canarias es una comunidad autónoma con unos hospitales de primer nivel y con unos profesionales magníficos, preparados para atender estas emergencias, eso es indiscutible", ha asegurado el vicepresidente.

Cabo Verde se ofrece a facilitar la evacuación aérea de posibles enfermos de hantavirus

Mientras tanto, las autoridades de Cabo Verde han anunciado su "plena disposición" para facilitar la "evacuación" aérea de los enfermos a bordo del crucero que llegó al país africano tras zarpar de Argentina y en el que se detectó un posible brote de hantavirus, tras denegar la entrada del buque al puerto de su capital, Praia, por motivos de "seguridad pública nacional".

"Dado que los países de origen de los pacientes han solicitado la posibilidad de evacuación, las autoridades sanitarias han manifestado su plena disposición a colaborar y están a la espera de una respuesta de las autoridades del Reino Unido y los Países Bajos para el envío, lo antes posible, de un avión ambulancia destinado a la evacuación de los pacientes a bordo", ha señalado en un comunicado el Ministerio de Salud.

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