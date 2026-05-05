"Quiere volver cuando...": un extenista español confirma cómo avanza la lesión de Carlos Alcaraz

Pablo Andújar, extenista español, ha compartido cómo se encuentra actualmente el número dos del mundo, y asegura que "cuando vuelva estará al 100%".

Carlos Alcaraz estará retirado de las pistas de tenis al menos hasta que termine Roland Garros. Su lesión en la muñeca, sufrida durante su encuentro contra Otto Virtanen en el Conde de Godó, tiene una duración desconocida, y pese a que lleva casi un mes sin jugar, el tenista está enfocado en volver totalmente recuperado.

"Tuve la suerte de hablar con él anteayer cinco minutos y me comentó que quiere volver cuando esté al 100%", confirmó este lunes Pablo Andújar, extenista español, al micrófono de 'RNE', donde profundizó sobre el alcance de la lesión y aportó su experiencia.

Carlos ya ha asegurado públicamente que "no hipotecará" su futuro de cara a jugar en el Abierto de Francia, ya que prefiere "volver un poquito más tarde y volver bien, que volver un poco más pronto y volver mal".

A su vez, Andújar asegura que el propio tenista "no se marca plazos" y que "va a ir día a día". "Yo he tenido cinco operaciones en el codo, y cuando tú te marcas plazos y no llegas a ese objetivo, puede crear cierta ansia", añade el extenista.

Por último, Pablo ha reiterado la idea de que volverá cuando esté completamente recuperado. "Le veo muy concienciado en ese aspecto; cuando vuelva, es porque estará al 100%", concluyó.