Toni Nadal defiende a Alcaraz y desvela una conversación con Zverev: "Él prefiere jugar con Sinner..."

El tío de Rafa Nadal señala la "confianza" del tenista como el motivo principal de su derrota contra Jannik Sinner. Además, rechaza la idea del alemán de situar a Alcaraz "por debajo de Sinner".

El Mutua Madrid Open ha dejado momentos memorables. Desde la irrupción de Rafa Jódar hasta los cuartos de final contra Jannik Sinner, hasta una breve final que sorprendió a la mayoría de los asistentes, el Masters 1000 madrileño ha dado mucho de qué hablar.

Sin embargo, lo más extraño del torneo fue la rapidez con la que concluyó el partido entre Sinner y Alexander Zverev, el cual decidió el ganador. En poco menos de una hora, el número uno del ranking ATP sentenció el encuentro en dos mangas (6-1, 6-2).

A pesar de la superioridad del tenista italiano, Zverev ostenta el tercer puesto del ranking mundial, por lo que se esperaba un duelo más disputado. Ante tal resultado, Toni Nadal, tío de Rafa Nadal, ha valorado su estrepitosa derrota en Madrid.

"Fue una final que acaba en menos de una hora entre el número uno y el número tres... Es algo totalmente anormal. Creo que Zverev ya salió derrotado a la pista", explicó Nadal en 'Radioestadio Noche', resumiendo la actuación y moral con la que entró a la pista el tenista alemán.

"En su último partido con Sinner, este también le demostró que en este momento era bastante superior. Cuando uno no tiene la confianza, es muy difícil hacer frente a un jugador tan sólido como el italiano", añadió el exentrenador, recordando encuentros anteriores entre ambos tenistas.

"No creo que Alcaraz esté por debajo de Sinner"

Además de hablar acerca de la actuación de Zverev en la final del Mutua Madrid Open, el tío de Nadal ha valorado las palabras del teutón en las que colocó a Sinner por encima suyo, y él a la misma altura que Carlos Alcaraz.

"Yo recuerdo el año pasado, en verano, cuando estuve entrenándole una semana... Yo le pregunté: "¿Con quién prefieres jugar, con Sinner o con Alcaraz?'. Y él me dijo: "No hay color, yo prefiero más jugar con Alcaraz'. Para él, Sinner ya era un jugador casi inalcanzable en aquel momento", comentó Toni, haciendo alusión a una conversación entre él y Zverev.

Pese a la predilección del alemán por jugar contra Alcaraz, Nadal defiende que eso no significa que el español esté por debajo del de San Cándido. "Aunque Zverev pueda pensar... Es libre de pensar lo que quiera. Pero yo no creo que Alcaraz esté por debajo de Sinner. Creo que hoy en día es un pelín superior, pero creo que el partido no está en manos de Sinner cuando juegan entre ellos dos", concluyó el exentrenador.