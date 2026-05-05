EEUU e Irán juegan con el alto el fuego: Trump limita el conflicto a una "mini guerra" y Araqchi asegura que no hay una "solución militar" para desbloquear Ormuz

Un manifestante iraní ondea una bandera de Hizbulá bajo una valla que muestra aviones estadounidenses cayendo en la red de pesca de las fuerzas armadas iraníes

El contexto Irán acusa a EEUU de matar a cinco civiles en los ataques anunciados por Washington contra lanchas iraníes. La tregua pende de un hilo mientras ambos países se intercambian ataques en el Golfo Pérsico.

Donald Trump ha calificado el conflicto con Irán como una "mini guerra", comparándola con Vietnam o Irak, y advirtiendo sobre el riesgo de una Tercera Guerra Mundial. A pesar del alto el fuego, las tensiones entre Estados Unidos e Irán se mantienen. Recientemente, buques estadounidenses derribaron misiles y drones en el estrecho de Ormuz, mientras que Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de un ataque con drones. Irán, por su parte, niega haber perdido embarcaciones y acusa a EE.UU. de atacar civiles. El ministro iraní Abbas Araqchi insiste en que no hay solución militar para la crisis.

Una "mini guerra". Así define Donald Trump el conflicto con Irán, comparándola con las guerras en Vietnam o en Irak, y advirtiendo que de no ser por él, podríamos estar inmersos en la Tercera Guerra Mundial. Es uno de los últimos mensajes que hemos escuchado en una guerra en la que sigue vigente el alto el fuego, pero que tanto Estados Unidos como Irán están tensando al máximo.

Este lunes, buques de guerra estadounidenses derribaron misiles y drones dirigidos contra barcos que la Armada estaba guiando a través del estrecho de Ormuz, mientras que las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos señalaron a Irán de un ataque con drones. El ejército estadounidense declaró haber destruido seis embarcaciones militares iraníes y que Irán había disparado contra buques estadounidenses en el estrecho.

Como respuesta, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha defendido este martes que "no hay solución militar" para la crisis en el estrecho de Ormuz y ha instado a Estados Unidos a cuidarse de no "verse arrastrado de nuevo a un atolladero por quienes le desean mal". "Los acontecimientos en Ormuz dejan claro que no hay solución militar para una crisis política", recalca Araqchi, que ha rebautizado el llamado Proyecto Libertad de Estados Unidos como "Proyecto Punto Muerto".

Las autoridades de Irán han tachado de "falsa" la afirmación del Ejército de Estados Unidos de que sus fuerzas han neutralizado seis lanchas rápidas iraníes en la operación de Washington para facilitar la salida de los barcos atrapados por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, alegando que "ninguna embarcación de combate de la Guardia Revolucionaria ha sido alcanzada" y que, en realidad, los militares norteamericanos "han matado a cinco civiles" que viajaban de Omán a la costa iraní en "dos pequeñas embarcaciones".

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"Las fuerzas agresoras estadounidenses han atacado y disparado contra dos pequeñas embarcaciones con personas a bordo que viajaban desde Jasab, en la costa de Omán, hacia la costa de Irán", recoge una declaración atribuida a "un comandante militar" por la radiotelevisión estatal iraní, IRIB, y a "una fuente militar" por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Trump ha aportado escasos detalles sobre su "Proyecto Libertad" para ayudar a los barcos varados a transitar por el estrecho de Ormuz, anunciado días después de que venciera el plazo legal, según la ley estadounidense, para obtener la autorización del Congreso para la guerra. Trump declaró ante el Congreso que la guerra había sido "terminada" y que el plazo era irrelevante.

Durante semanas, la Armada estadounidense ha bloqueado el comercio marítimo de Irán, lo que Irán considera un acto de guerra. Sin embargo, la última medida de Trump, al menos inicialmente, pareció ser contraproducente, ya que no provocó un aumento en el tráfico de buques mercantes, sino la prometida demostración de fuerza por parte de Irán, que ha amenazado con responder a cualquier escalada con nuevos ataques contra sus vecinos que albergan soldados estadounidenses.

Los precios del petróleo subieron este lunes más del 5% en una sesión volátil tras las noticias sobre el aumento de los ataques iraníes. Estados Unidos suspendió sus bombardeos sobre Irán hace cuatro semanas, y funcionarios estadounidenses e iraníes mantuvieron una ronda de conversaciones de paz cara a cara. Sin embargo, los intentos de organizar nuevas reuniones han fracasado.

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