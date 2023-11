Cuánto han cambiado las caras en Aston Martin de una semana para otra. De la preocupación en México (tanto Fernando Alonso como Lance Stroll abandonaron) al podio del asturiano en Brasil superando al Red Bull de Checo Pérez. La historia es ahora muy diferente.

Y lo reconoce Fernando. Y quiere más, claro. Su hambre de triunfos no cesa. Ahora llega el Gran Premio de Las Vegas y no descarta volver a ser la sorpresa. "¿Por qué no ser competitivos en las dos últimas carreras?", reflexiona en 'Motorsport'.

"No sé qué nivel habrá para estar el podio, pero con suerte si estamos en la pelea será ideal para nosotros. Ahora estoy deseando ir a Las Vegas. Es una energía muy diferente cuando tienes un coche que rinde", dice el bicampeón de la Fórmula 1.

La clave para volver a ser competitivos son "dos cosas" que ha entendido el equipo. Eso sí, no las desvela: "Creo que hay un par de cosas que se han entendido dentro del equipo y la dirección a seguir".

Reconoce que tras los resultados en Austin y en México sufrió. Se preocupó por el rumbo que estaba tomando Aston Martin. Pero rápidamente han vuelto a la senda: "Estaba un poco preocupado, sin duda, por los últimos grandes premios, y tal vez la parte final del campeonato, pero ahora...".

Alonso no tiene motivos para preocuparse. El balance del año es magnífico. Y todavía no ha terminado. Ocho podios. Un registro que no lograba desde la época de Ferrari. Hace una década. Números para volver a sonreír.