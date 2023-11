1029 puntos frente a 46, 42 podios frente a ocho, 11 victorias y cuatro poles por ninguna de Massa...: el 'repaso' que le pegó Fernando Alonso a Felipe entre 2010 y 2013 en Ferrari es ineludible.

Sin embargo, en declaraciones a 'Track Limits', el brasileño ha rememorado ese periodo y ha señalado a un supuesto trato a favor del asturiano en la escudería de Maranello.

"Creo que para ganarle hay que estar en tu día, pero estuve en mi día en muchas carreras, pero pasó algo que me estaba poniendo en la condición mental difícil de que estaba cometiendo errores o tal vez que estaba pasando algo que no fue genial", arranca Massa.

Eso sí, asegura que personalmente con Alonso no tuvo ningún roce: "Creo que con Fernando nunca tuve ningún problema fuera del coche, aparte de la pelea que tuvimos en 2007, nunca tuve ningún problema con él. Siempre me llevé bien con él como persona".

El problema era con Ferrari, y aquí es donde acusa al ovetense de usar su "poder" para "dividir por la mitad" al equipo.

"Pero él no era lo que me estaba diciendo. Él no era lo que le estaba diciendo al equipo. Siempre tuvo una forma típica de trabajar, usando su poder. Tiene mucho poder y estaba tratando de conseguir el poder que tenía para poner todo de su lado. Y creo que eso fue dividir al equipo por la mitad", ha recordado.

"No fue justo, no puedo decir que hayan hecho nada malo, pero la forma en que estás trabajando, la forma en que el equipo lo miraba, realmente no era cómodo", ha añadido.

La anécdota del simulador

Para explicar su versión, Massa ha recordado qué ocurrió con el trabajo en el simulador, algo con lo que Esteban Ocon ya criticó a Alonso el año pasado.

"Recuerdo una vez cuando empezamos a desarrollar el simulador porque Red Bull tiene un simulador mucho mejor, incluso McLaren en comparación con Ferrari, así que estábamos trabajando muy, muy duro en el simulador, él y yo", ha explicado.

"De repente llegó a mitad de temporada y dijo: 'Ya no quiero ir al simulador porque esto no sirve de nada, no ayuda en nada al simulador'. Así que decidió dejar de trabajar en el simulador. Pero yo seguí trabajando también porque no estaba en buena forma y esa temporada no teníamos un buen coche. Así que estuve trabajando muy, muy duro", ha señalado.

"De repente vamos a Singapur y él gana la carrera. Después de la carrera, Montezemolo, que era nuestro presidente, salió a los medios para decir: 'Es increíble ver a Fernando, lo mucho que trabaja con el equipo, cada semana en la fábrica en el simulador, reuniones cada semana'", ha añadido.

Fue en ese momento cuando no sintió el apoyo de Ferrari: "De nuevo, esto es algo que te destruye completamente mentalmente. Quiero decir que es un piloto increíble, su talento es increíble pero, ya sabes, todos los demás detalles que necesitas, debes tenerlos para estar cómodo".

El Mundial 2008

Además de por sus palabras sobre Alonso, Felipe Massa lleva ocupando titulares desde hace varios meses por su 'cruzada' contra la Fórmula 1 y la FIA para tratar de que le den por vencedor del título de 2008.

El brasileño argumenta que de no haber sido por el 'crashgate', habría terminado la temporada por delante de Hamilton y la corona sería suya.