El tenista español fue derrotado por Arthur Fils en la segunda ronda de las ATP Finals y tiene muy difícil su clasificación a las semifinales.

Rafa Jódar perdió en tres sets contra Arthur Fils tras un bajón físico muy considerable que empezó en la segunda manga. Su padre le dijo desde el banquillo que se tomara una medicina para mejorar.

Pero Jódar no podía competir. Después del partido explicó qué le había ocurrido: un bajón físico del que espera estar recuperado para medirse a Ben Shelton.

"En el segundo set, he tenido un bajón físico. Mi nivel ha bajado considerablemente en este aspecto. Y si esto te pasa aquí tu rival no lo va a hacer. Tengo que extraer las cosas positivas de la temporada, que ha sido larga. No somos robots y, a veces, hay fallos. Voy a intentar analizar lo que ha pasado y cómo ha reaccionado mi cuerpo", explica el joven tenista madrileño.

"Sentí que no podía competir a nivel físico. Hoy no estaba al nivel. Esto es algo que le ha pasado a todo el mundo porque jugamos muchos partidos en el año", indica Jódar.

Unas ATP Finals de muchísimo nivel de tenis en el que cualquier bajón se paga muy rápido.

Eso le pasó a Jódar. No se encontraba al 100% y perdió su segundo partido del torneo. Todavía le queda alguna opción de estar en las semifinales. Aunque remotas.

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