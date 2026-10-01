La desconcertante frase de Fernando Alonso: "Quizá haya sorpresas en las próximas semanas"

El piloto de Aston Martin ha afirmado que quiere "descubrir los límites de lo posible".

En la previa del Gran Premio de Bahrein que se disputa este fin de semana en Sepang, a Fernando Alonso le han preguntado por su renovación con Aston Martin.

En concreto, por la motivación de un piloto que ya tiene 45 años, pero que no puede vivir sin la adrenalina de competir.

"Me encantan los retos y, como he dicho varias veces, mi forma de entender el automovilismo y mi forma de entender la vida en general gira en torno a los coches de carreras; toda mi vida ha sido así", ha señalado.

Además de la Fórmula 1, Alonso ha probado disciplinas como el WEC, las 24 horas de Le Mans, las 500 Millas de Indianápolis o el Rally Dakar, y parece que su carrera no terminará en el 'Gran Circo'.

"Intento aprovechar esa fortaleza y, probablemente, intentar hacer cosas que en el pasado, quizá en los 80, los 60 o los 90, eran posibles", ha explicado.

"Ahora creo que nadie se atreve a intentar hacer ciertas cosas; Max es el único que está intentando al competir en GT, pero, aparte de eso, creo que el reto es que lo intenté en el pasado y seguiré intentándolo", ha añadido.

Y ha sido en ese momento cuando ha dejado una frase que ha sembrado la incertidumbre: "Quizá, sí, haya sorpresas en las próximas semanas; hay cosas que la gente diría que cree que son imposibles, pero quiero descubrir los límites de lo posible".

¿Anunciará su participación en alguna cita fuera de la Fórmula 1?, ¿cumplirá su objetivo de competir junto a Max Verstappen? Veremos.