Almeida insiste en denunciar la presencia de un cuchillo de la acampada de Sol: "No creía que esto fuese una carnicería"

¿Qué ha dicho? El alcalde de Madrid reta al delegado del Gobierno en la ciudad a ver qué pasaría si entra a la sede de la Delegación con ese cuchillo, pan, hummus y el adoquín como pisapapeles.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, continúa criticando la presencia de un cuchillo en la acampada de la Puerta del Sol. Almeida cuestiona si le permitirían entrar en la Delegación del Gobierno o en Atresmedia con pan, hummus, un adoquín y el cuchillo, que considera inapropiado para cortar pan. Aunque la dueña del cuchillo afirma que es de su madre, Almeida sugiere que lo devuelva. Critica también una imagen donde aparece "ensartado" y mensajes ofensivos en la fachada de Sol, subrayando que la situación no es pacífica, aunque aclara que no se siente amenazado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, mantiene su ataque al cuchillo captado en la acampada de la Puerta del Sol. Este miércoles, Almeida denunciaba que había adoquines y cuchillos "de grandes dimensiones" en la acampada. 24 horas más tarde, Almeida pregunta si le dejarían entrar en las instalaciones de Atresmedia con pan, hummus, este cuchillo y un adoquín para colocarlo de pisapapeles.

"Si el delegado del Gobierno me cita a una reunión y yo intento entrar con este cuchillo, pan, hummus y el adoquín como pisapapeles, ¿usted cree que me deja entrar con esto a la Delegación del Gobierno o no?", se pregunta. Al saber que la dueña del cuchillo ha comentado que en realidad es de su madre, Almeida ha sugerido a esta mujer que devuelva el cuchillo a su madre, "que seguro que lo echará de menos".

"Pero si de verdad alguien piensa que este cuchillo es propio de cortar el pan, creo que está equivocado. Yo creía que esto era una acampada y no montar una carnicería con ese tipo de cuchillos. Pero vuelvo a decirle lo mismo: yo le reto al delegado del Gobierno a que me permita entrar a mí y a cualquiera en la Delegación del Gobierno con este cuchillo, con pan, con hummus y con adoquines como pisapapeles. A ver si me deja o no me deja entrar", añade.

Almeida critica que en la acampada hubiese una imagen en la que aparece "ensartado". "Supongo que a usted, si se viera en una imagen ensartada, no le haría mucha gracia. Y si viera que sobre la fachada de Sol dicen algo así como 'iros a la mierda', y si vieran que pone 'Ayuso, cuidado' en el... ¿le haría gracia?", se pregunta.

"No es que yo me sienta amenazado, porque no me siento amenazado. Lo que sí digo es que eso no es pacífico", sentencia.

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