¿Dónde se jugará la final del Mundial 2030? La Federación plantea dos opciones

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, afirma que "vamos a organizar la final en España", pero no tiene claro dónde.

Este miércoles, en la previa del encuentro que enfrenta a España y México Sub-20, Rafael Louzán ha atendido a los medios en el Cerro del Espino de Majadahonda.

Entre otros aspectos, al presidente de la Real Federación Española de Fútbol le han preguntado por la final del Mundial 2030.

¿Se jugará en España?, ¿nos la puede arrebatar Marruecos?, ¿qué opciones vislumbra la RFEF? Para Louzán solo hay dos escenarios.

"Intentaremos ir a uno de los dos grandes (Real Madrid o Barça)", ha señalado el dirigente gallego.

Louzán considera que nuestro país tiene argumentos de sobra: "El Mundial 2030 comienza en España con España y Portugal. Es el año del Centenario. Somos el país más importante del mundo hablando de fútbol".

"Este Mundial que nace en España y Portugal, y en el que también participa Marruecos, debe rematarse en España", ha explicado, rematando con un contundente frase: "Vamos a organizar la final en España". La última palabra la tendrá la FIFA.