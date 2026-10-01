El Real Madrid entra de lleno en el 'caso Negreira': la UEFA confirma que ya tiene su informe

El organismo presidido por Aleksander Ceferin ha anunciado este jueves que ya ha recibido por parte del club blanco "una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación".

El 'caso Negreira' alcanza una nueva fase después de que la UEFA haya confirmado este jueves que ya ha recibido el informe del Real Madrid.

"La UEFA confirma haber recibido del Real Madrid CF una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el FC Barcelona en el caso de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol", arranca el comunicado.

"Los inspectores de ética y disciplina de la UEFA también han recibido estos documentos, que analizarán en el marco de su revisión", añade.

Después de que el caso saliera a la luz el 15 de febrero de 2023, el organismo presidido por Aleksander Ceferin realizó la apertura de un expediente para esclarecer el pago de 8,4 millones de euros por parte del club catalán a Enríquez Negreira entre 2001 y 2018.

Sin embargo, lo dejó en 'barbecho' a la espera de una resolución penal del procedimiento en España que aún no ha llegado.

Una vez salga, será turno de la UEFA para aplicar las consecuencias disciplinarias pertinentes. Estas podrían incluso llegar a la prohibición para competir si se considera que el Barça intentó alterar el orden natural de la competición, según recoge el artículo 4 del reglamento del organismo.

Respuesta del Madrid

Ante la comunicación realizada en el día de hoy por UEFA en relación con el denominado 'caso Negreira', el Real Madrid C. F. manifiesta lo siguiente:

UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid C. F. y la continuación de la investigación relativa a los pagos efectuados durante las dos últimas décadas por el F. C. Barcelona a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

La denuncia presentada por nuestro club incorpora abundante documentación y evidencias sobre unos hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral.

El Real Madrid C. F. considera imprescindible que, una vez que UEFA dispone de esta documentación, la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión y que los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a la gravedad de los hechos acreditados.

Nuestro club continuará colaborando activamente con UEFA y ejerciendo cuantas actuaciones estén a su alcance para el esclarecimiento de unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deben presidir el fútbol europeo.