"Alonso cree que podemos lograrlo": Aston Martin se viene arriba tras la firma de Fernando

Mike Krack, jefe de Aston Martin, dice que si Fernando ha decidido seguir es porque cree que puede conseguir grandes cosas.

Fernando Alonso seguirá pilotando para Aston Martin varias temporadas más. No tiene ninguna intención de retirarse de la Fórmula 1. Y en el equipo lo celebran. Porque si ha decidido extender su contrato es porque piensa que acabará luchando por todo.

Mike Krack, en palabras que publica 'SoyMotor' este jueves, ha analizado la decisión de su piloto: "Fernando es una persona muy competitiva y creo que ve posibilidades de mejorar posiciones en parrilla, por eso se ha comprometido, porque cree que este equipo puede lograrlo".

Pidió tiempo para tomar su decisión y al final firmó un nuevo contrato: "Estaba la cuestión de si él quería continuar. Lo he dicho muchas veces, cuando tienes a alguien con esa trayectoria y esa experiencia, hay que respetar que pida su tiempo para decidirse".

"Estamos muy satisfechos de haber llegado a una conclusión. De hecho, en Madrid dijo exactamente que el reglamento es más importante que la competitividad actual. Desde entonces, nada ha cambiado respecto al reglamento de 2027 y aún así se ha comprometido", dice el jefe de la escudería de Silverstone.

¿Una modificación del reglamento de F1?

Fernando siempre dijo que su decisión dependería de la reducción de la parte eléctrica en los coches. Y parece que así será en 2027. "Creo que, aunque el reglamento no sea ideal según su criterio, no debemos olvidar que él viene de una época en la que se corría al límite en todo momento...", dice Mike Krack.

Y en Aston Martin le dieron tiempo y espacio: "Quizá otros pilotos no vivieron esa época. Hay que tener en cuenta estos factores y, al final, comprender su perspectiva y cuáles son sus principales preocupaciones".

Y el plan salió a la perfección. Fernando extiende su contrato y pretende estar más de un año como piloto de Aston Martin.

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