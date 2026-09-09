Verstappen quiere compartir equipo con Fernando Alonso: "He hablado con él"

El neerlandés, al igual que ya ha señalado en otras ocasiones, ha incidido en su deseo de "correr las 24 Horas de Le Mans" junto al asturiano.

Después de lo que ambos han hablado durante los últimos meses, parece cuestión de tiempo que veamos a Fernando Alonso y a Max Verstappen como compañeros de equipo.

A menos que se produzca un giro inesperado, no será en la Fórmula 1, sino en el Mundial de Resistencia, concretamente en las 24 Horas de Le Mans.

Así lo ha señalado el neerlandés en una entrevista concedida a la 'BBC' antes de volar a Madrid para disputar el Gran Premio de España.

"He hablado con Fernando Alonso para correr las 24 Horas de Le Mans", arrancó el piloto de Red Bull, que guarda una gran relación con el ovetense.

La decisión final dependerá del calendario y las expectativas, pero la opción está en la mesa por parte de ambos.

"Con su experiencia, podría ser una buena opción. Tiene que encajar en nuestros calendarios, en mis condiciones, y tiene que haber una posibilidad real de ir allí y ganar", ha explicado.