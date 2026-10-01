El Barça responde al comunicado de la UEFA sobre el 'caso Negreira'

El conjunto azulgrana explica que "el expediente no se ha reabierto porque nunca se ha cerrado" y afirma que la UEFA no le ha "trasladado la denuncia del Real Madrid".

Apenas una hora después de que la UEFA anunciase que ha recibido el informe del Real Madrid con diversa documentación sobre el 'caso Negreira', el FC Barcelona ha respondido.

Y lo ha hecho a través de otro comunicado en el que puntualiza que "el expediente no se ha reabierto porque nunca se ha cerrado", por lo que no hay novedad alguna más allá de la recepción de las pruebas del conjunto blanco.

"El expediente se abrió a principios de 2023, con la designación de dos investigadores que, desde entonces, llevaron a cabo las actuaciones que consideraron oportunas. El club siempre ha atendido todos sus requerimientos. Este expediente no se ha reabierto porque nunca se ha cerrado", arranca el texto.

"El mismo texto se refiere expresamente, en dos ocasiones, a una investigación y revisión "en curso". No anuncia, por tanto, la apertura, reapertura ni reactivación de ningún expediente, ni contiene pronunciamiento alguno sobre el fondo o el valor de la documentación aportada", añade.

"A fecha de hoy, no han hecho ningún nuevo requerimiento al FC Barcelona ni han dado traslado al club de la denuncia del Real Madrid. Cuando lo hagan, el club responderá oportunamente, como ha hecho hasta ahora. De acuerdo con la legislación aplicable en la materia, este expediente está sujeto a lo que se decida en el procedimiento penal que se está tramitando en España y continuará estándolo", zanja.

Cabe recordar que después de que el caso saliera a la luz el 15 de febrero de 2023, el organismo presidido por Aleksander Ceferin realizó la apertura de un expediente para esclarecer el pago de 8,4 millones de euros por parte del club catalán a Enríquez Negreira entre 2001 y 2018.