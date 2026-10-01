Para bicicletas, motos y patinetes eléctricos: así son las nuevas normas de tráfico que ya están en vigor

¿En qué te afecta? Los usuarios de patinete verán fijada su edad mínima en los 15 años y deberán usar casco. En cuanto a los motoristas, deberán llevar calzado cerrado en todo tipo de vías. No habrá más semáforos en ámbar coincidiendo con la luz verde para peatones.

La reforma del Reglamento General de Circulación introduce nuevas normas para ciclistas, motoristas y conductores de patinetes eléctricos, centradas en su seguridad. Los patinetes requieren casco y chaleco reflectante, con sanciones de 200 euros por incumplimiento. Motoristas deben usar calzado cerrado y pueden circular por el arcén en congestión. Los ciclistas, obligados a usar casco y chaleco en vías interurbanas, verán sanciones por adelantamientos incorrectos. Taxistas y profesores de autoescuela deben llevar cinturón siempre. En nieve, prohibido adelantar en autopistas. Algunas normas, como el alumbrado VMP, se posponen hasta 2027. laSexta te ofrece toda la actualidad.

Las nuevas normas de tráfico contempladas en la reforma del Reglamento General de Circulación ya están en vigor. Los principales destinatarios de las mismas son los ciclistas, los motoristas y los conductores de patinetes eléctricos, que verán cambios dirigidos a mejorar su protección en el asfalto.

En cuanto a los patinetes, la edad mínima para conducir uno de estos vehículos se fija en los 15 años y el uso de casco será obligatorio. Además, también deberán llevar un chaleco reflectante durante las horas nocturnas o en situaciones de escasa visibilidad. Los profesionales que circulen en ellos deberán usarlos en todo momento.

Incumplir estos dos puntos supone una infracción grave, conllevando una sanción de 200 euros.

Fuera de los núcleos urbanos, se les permite la circulación por las vías ciclistas o los carriles bici.

Los motoristas, por su parte, han de llevar calzado cerrado en todo tipo de vías. En caso de incumplir tal cosa la sanción económica será de 200 euros. Además, se permite la circulación de motocicletas por el arcén derecho cuando exista congestión de tráfico, sin exceder la velocidad de 30 kilómetros por hora y previa señalización de tramo.

Los riders que realicen su actividad profesional en motocicleta deberán llevar chaleco reflectante en todo momento, enfrentándose a una sanción de 200 euros si no lo llevan.

Los ciclistas deberán usar casco sin excepción alguna en todo tipo de vías interurbanas. Los que desarrollen su actividad profesional en este vehículo, además, deberán llevar un chaleco reflectante. Incumplir esta norma se sancionará con 200 euros.

En este tipo de vías, el conductor que realice un adelantamiento a un ciclista deberá reducir la velocidad en al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite existente, mientras que en calzadas con más de un carril por sentido debe cambiar por completo de carril dejando una separación lateral de 1,5 metros.

En vías urbanas, los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril para mejorar su seguridad. Los conductores de vehículos a motor deben dejar una separación mínima de cinco metros con los que les precedan en el mismo carril.

En las que tengan un solo carril, con la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora o inferior, la autoridad municipal podrá permitir la circulación de las bicicletas en los dos sentidos de circulación previa señalización.

Los taxistas, siempre con cinturón

Además, los taxistas y los profesores de autoescuela ven suprimidas las exenciones al uso del cinturón de seguridad que existían para ellos. Ahora deberán llevarlo puesto en todo momento.

La nueva normativa establece una excepción que ampara a pasajeros de ambulancias asistenciales acondicionadas para permitir asistencia técnico-sanitaria en ruta cuando en servicio de urgencia ocupen el habitáculo del paciente.

En cuanto a la nieve, en autopistas y autovías queda totalmente prohibido adelantar y se circulará tan solo por el carril de la derecha, dejando el resto para vehículos de emergencia y quitanieves.

Además, en las vías urbanas, en los pasos para peatones con semáforo no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para vehículos con la luz verde para peatones. Se ha dotado de entidad jurídica a los caminos escolares seguros y también se regula la maniobra de estacionamiento de las autocaravanas, que no podrán extender elementos propios que desborden el perímetro del vehículo, que deberán descansar sobre los neumáticos y que no podrán verter fluidos procedentes del habitáculo.

A pesar de las nuevas normas, otras como la obligación de los VMP de llevar siempre encendido el alumbrado y la exigencia de homologación en los cascos de protección de los motoristas quedan pospuestos al 1 de octubre de 2027. El uso obligatorio de guantes de protección homologados para conductores y pasajeros de motocicletas está pendiente de que se apruebe la orden ministerial que regule sus especificaciones técnicas; mientras tanto, se utilizarán guantes de protección de las mismas características de los que se usan en la actualidad.

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