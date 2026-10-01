Atención a cómo habla Jorge Martín de Marc Márquez en plena guerra por el Mundial de MotoGP

Al piloto de Aprilia no le intimida enfrentarse al vigente campeón y asegura que es "un rival más".

Al Gran Premio de Japón de MotoGP que se disputa este fin de semana en Motegi, Jorge Martín llega líder con 12 puntos de ventaja sobre Marc Márquez y 42 sobre Marco Bezzecchi.

Sin embargo, en la rueda de prensa previa, el de San Sebastián de los Reyes se quitó presión: "Por mucho que sorprenda, yo pienso carrera a carrera. Es algo que no me agobia e intento sacar el máximo".

Márquez afirmó en la previa que ya no hay circuitos para gestionar, sino que toca pasar al ataque en todas las carreras restantes, y Martín le 'compra' el argumento.

"Depende mucho. Lo importante es tener la velocidad. No hay un circuito que sea mejor o peor. De los circuitos que quedan todo el mundo va rápido. Ya todo el mundo tiene la moto muy cogida por la mano, sabe el límite y sabe hasta dónde puede llegar con su moto, entonces ya es un tema de tener velocidad y si la tienes puedes gestionar un poco más. Si no, pues tienes que ir con el cuchillo de los dientes", ha señalado.

Lo que sí sorprende es cómo el de San Sebastián de los Reyes habla de Márquez, al que a pesar de su trayectoria y la remontada que ha llevado a cabo este año, le ve como "un rival más".

"Yo creo que cambia poco. Al final es un rival igual que Marco. Está claro que Márquez es un campeón, ha ganado muchos mundiales y tiene mucha experiencia, pero es un rival más, y ya está. Yo tengo que concentrarme en mí. Nunca he sido el favorito y al final siempre he conseguido estar en las peleas, y una vez me llevé el gato al agua".