El momento que está viviendo Alex Palou es lo más parecido a un sueño. El piloto catalán ha demostrado un nivel difícilmente mejorable en la competición americana, ya que ya ha sido campeón del mundo y tiene su segundo título prácticamente sentenciado.

Palou ha ganado tres de las últimas cuatro carreras y era uno de los grandes favoritos para hacerse con las 500 Millas de Indianápolis. Es más, de no ser por el golpe que recibió en boxes, podría haberlo logrado.

El español cuenta con 74puntos de diferencia en la clasificación respecto a sus perseguidores, algo inédito en una competición tan igualada como la IndyCar. Por ello, es el gran favorito para hacerse con su segundo título.

