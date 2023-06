La FIA puso como fecha límite a las solicitudes de escuderías para incorporarse a la Fórmula 1 a partir de 2025 el día 30 de abril. Por ello, Hitech, que ya cuenta con variosequipos en las categorías inferiores, ha confirmado que ha presentado una candidatura para entrar.

Hitech GP cuenta con seisequipos de carreras que compiten al más alto nivel en las categoríasinferiores de la F1; desde la F2 hasta la F4. El equipo británico se ha postulado como uno de los interesados en formar su equipo del Gran Circo para 2026, con la nueva normativa.

El hecho se ha oficializado durante la venta de una participación del 25 % a Vladimir Kim, que no ha dudado a la hora de entrar: "El automovilismo ha sido un interés personal desde hace mucho tiempo para mí".

"Su atractivo dinámico, su creciente exposición, las oportunidades de marketing de empresa a empresa y su creciente base de seguidores se alinean con mis ambiciones personales y comerciales", afirma el kazajo.

🚨 NEWS: Kazakh businessman Vladimir Kim

agrees to acquire shareholding in Hitech Global Holdings

Hitech Grand Prix has agreed the sale of a 25% interest in the group to Kazakh businessman and motorsport enthusiast Vladimir Kim.

Read more on our website: https://t.co/Nj0KJTchq2pic.twitter.com/CUYsLIsUWf