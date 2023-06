El próximo 10 de julio se va a cumplir un año del enfrentamiento en pista entre Fernando Alonso y Yuki Tsunoda. Un enfado que se produjo cuando, en plena recta con DRS, el japonés cerró al asturiano 'estrangulándolo' contra la hierba provocando el gesto de negación del ovetense.

Una carrera que seguro que no le trae muy buenos recuerdos a Fernando, pese a su gran remontada. El actualmente piloto de Aston Martin logró finalizar dentro de los puntos después de remontar nueve posiciones, ya que salió penúltimo.

Una remontada que casi se ve truncada por la peligrosa maniobra del piloto de AlphaTauri. Además, adelantar en el trazado austriaco no es tarea fácil para nadie, por lo que los riesgos que tuvo que tomar Alonso fueron enormes.

En 2022, además, Alonso tuvo que hacer frente a una carrera muy complicada. Además de salir penúltimo, el ovetense tuvo que parar dos veces en boxes en dos vueltas seguidas tras un error en los neumáticos.

Fernando made his feelings quite clear to Yuki 😆#AustrianGP#F1pic.twitter.com/CF7oNoECD3