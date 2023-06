Alex Palou continúa demostrando carrera tras carrera que tiene nivel más que suficiente para poder probar suerte en la Fórmula 1. El piloto español ha vuelto a subirse a lo más alto en la carrera de la IndyCar en RoadAmerica, sumando así su terceravictoria en este 2023.

Por si fuera poco, esta victoria no la ha conseguido de cualquier manera. El catalán tuvo que sudar para conseguir la victoria, ya que hasta el tramo final de la carrera no pudo adelantar a Colton Herta, a pesar de haber estado luchando con él toda la carrera.

Tras una carrera trepidante, el de ChipGanassi aumenta aún más su ventaja en el Mundial de Pilotos de la IndyCar. Con 324 puntos , tres victorias y dos poles, Palou se posiciona como el gran favorito para hacerse con su segundo título mundial.

El nivel que está mostrando Alex es prácticamente perfecto y parece que a lo máximo que van a poder aspirar sus rivales es al segundo puesto. MarcusEricsson, su rival más cercano, cuenta en su haber con 250 puntos, 74 puntos menos que el español.

