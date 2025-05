El decepcionante regreso de Colapinto a la Fórmula 1: "Pasé el límite y..."

No ha sido el debut soñado de Franco Colapinto con Alpine. El piloto argentino regresaba a la Fórmula 1 tras su paso por Williams la temporada pasada después de que Flavio Briatore decidiera bajar a Jack Doohan tras seis carreras en F1.

El argentino deslumbró durante su estancia en Williams, consiguiendo grandes resultados y ganándose un nombre en la parrilla. Sin embargo, esta vuelta ha resultado ser bastante decepcionante. Colapinto se fue al muro en la Q1, algo que le lastró el resto del fin de semana.

Ya en carrera, tampoco pudo aprovechar sus oportunidades: "Traté de llegar en buen lugar para la clasificación. La primera vuelta fue competitiva, aunque estaba lejos del límite. En la segunda vuelta, cuando no conoces el coches, es fácil pasar el límite y me pasé. Un pequeño error ayer que costó bastante caro. El equipo hizo un gran trabajo. Hoy fue un buen día".

Colapinto no pudo superar la 16ª plaza en carrera, una por debajo desde la que partió: "Contento, con ganas de las próximas carreras. Me acomodé el coche, aprendí mucho más. Los ingenieros me apoyaron un montón, fue muy lindo trabajar con ellos. Me hicieron dar más pasos, así que bien".

"Buen primer fin de semana, era complicado aspirar a algo mejor. Tuve un buen 'stint' en medio, luego pase a duros. Pero el coche de seguridad virtual me mató... Me cagó la carrera. Dentro de todo, buen día porque he aprendido mucho. Buen trabajo con la estrategia y con la gestión de neumáticos", concluyó ante los micrófonos de 'DAZN'