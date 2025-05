La confesión de un piloto de F1 sobre el despido de Jack Doohan: "Tenía una pistola en la cabeza"

La decisión de Alpinede subir a Franco Colapinto como piloto titular en detrimento de Jack Doohan fue una de las noticias que más ha dado de qué hablar en la última semana. Tras los mensajes de su padre y leyenda del motociclismo y voces como Ralf Schumacher, también han reaccionado algunos pilotos de la parrilla.

El más destacado ha sido otro de los 'rookies' de esta temporada: Oliver Bearman. El actual piloto de Haas se ha mojado sobre el baile de asientos en la escudería gala: "Creo que es muy difícil en esa situación tener la presión encima desde la primera carrera. Me imagino que es una situación horrible y siento que lo trataron muy injustamente".

"Desde su posición, siendo yo mismo un novato, es muy difícil, sobre todo el primer cuarto de la temporada. Hemos ido a, creo, cuatro de seis circuitos que eran nuevos para nosotros como novatos", ha reflexionado Bearman, tal y como recoge 'Motorsport'.

El piloto británico también ha apuntado el formato sprint, que tantas críticas despierta, como un aliciente más: "Hemos tenido dos pruebas sprint, que son aún más difíciles para nosotros como novatos. Y antes incluso de que llegue a la temporada europea, donde son los circuitos que conoce, ya lo han echado del coche".

Otro debutante que también comparte la reflexión del británico es Isack Hadjar. El de Racing Bulls comparte la reflexión de Bearman, lanzando un dardo a la esfera de Alpine y cómo trata a sus pilotos: "Antes de la temporada ya olía un poco mal, porque creo que empezó la temporada con mucha presión y expectativas".

"No es un buen ambiente, y me parece bastante injusto, porque en seis carreras no ha tenido mucho tiempo para demostrar nada, y tampoco es que tenga un cohete, así que sí, es un poco duro", ha zanjado el piloto francés. El sustituto Franco Colapinto le toca demostrar su valía este próximo fin de semana en Imola.