Max Verstappen tiene cero ganas de correr en Las Vegas. El neerlandés, que reconoció que solo conoce el trazado por el videojuego de Fórmula 1, ha cargado contra un Gran Premio al que alguno ha tratado de comparar con Mónaco pero que, según él, poco tiene que ver.

Así se expresó el tricampeón del mundo: "Estamos allí más por el show y el espectáculo que por la carrera en sí, viendo cómo es la pista".

"Eso ya no me interesa tanto. Iré, haré lo mío y me marcharé", cuenta el piloto de Red Bull en palabras que recogen en 'Motorsport'.

Y entonces, Monte Carlo: "Mónaco es historia. El lugar en sí. Todo el mundo quiere correr allí al menos una vez. No se pueden comparar".

Complicada misión tiene Las Vegas por delante. El diseño de la pista no convence al tricampeón del mundo, y el mismísimo Bernie Ecclestone se ha posicionado completamente en contra de esta carrera.

Además, el frío va a ser más que importante para una carrera en la que la venta de entradas no avanza, ni de lejos, al ritmo que esperaban.

Mientras, los casinos. Mercedes, por si acaso, ha prohibido a todos sus trabajadores poner un pie en cualquiera de ellos.