Jenson Button es campeón de la Fórmula 1. Lo consiguió en 2009 con el sorprendente Brawn GP. Pero su destino podría haber sido muy diferente. Porque el piloto intentó fichar por Red Bull antes de ese año en el que se acabó convirtiendo en campeón.

Él mismo ha contado cómo fueron esas conversaciones con la escudería de las bebidas energéticas. "Intentaba salir de la situación porque el equipo no parecía que fuera a formarse realmente. Así que hablé con varias personas y mi mánager habló con Christian Horner sobre un posible asiento en su equipo...", cuenta Button en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

Red Bull le rechazó y se quedó sin asiento en F1. Eso sí, de manera provisional: "Me dijo que no había ningún asiento disponible y yo dije vale, vamos a dar lo mejor de nosotros aquí. Había algunas personas que habrían estado interesadas en el equipo, pero no creo que hubiera funcionado con ellos".

"Entonces llegó Ross (Brawn) y compró el equipo por una libra. Su liderazgo jugó un gran papel para que funcionara tan bien", cuenta el piloto británico.

Y la historia fue la soñada. Button se convirtió en piloto de Brawn y se acabó convirtiendo en campeón de la F1. Quién sabe qué hubiera pasado si hubiera firmado por Red Bull.