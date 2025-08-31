Un campeón de F1 arremete con todo contra Kimi Antonelli: "Esto no es el colegio"

El ganador del Mundial de Fórmula 1 de la temporada 1997, Jacques Villeneuve, no ha dudado en criticar al joven italiano tras su decepcionante rendimiento en Países Bajos.

El debut de Kimi Antonelli en la Fórmula 1 está siendo un tanto decepcionante. El piloto italiano aterrizaba en Brackley bajo el brazo de Toto Wolff con el objetivo de convertirse en el nuevo Max Verstappen. Sin embargo, esta profecía no parece estar cumpliéndose.

El joven italiano lleva toda la temporada por detrás de su compañero, George Russell. Ya no solo por detrás, sino que en muchas ocasiones es el británico el único que consigue tirar del carro de Mercedes, algo que ha comenzado a levantar dudas.

Quizás haya sido demasiado temprana la llegada de Antonelli a un equipo como Mercedes, pero las comparaciones son odiosas, y Antonelli tiene un largo número de pilotos con los que hacerlo. El propio Jacques Villeneuve, campeón del mundo de F1 en 1997, lo ha comentado.

"Es duro porque ya se ha desgastado un poco. Es muy difícil recuperarse de eso. Se suponía que el descanso sería el gran reinicio, pero no lo fue. Y hablas de la edad. No, eso no es excusa. Max era joven. Lewis era joven. Ha habido otros pilotos jóvenes. Esto es la F1. Es la cima. Llegas a la F1 preparado. Esto no es una escuela", ha señalado.

"Se supone que debes hacer algunas carreras difíciles y luego seguir progresando, como lo ha estado haciendo Bortoleto. Antonelli no lo ha estado haciendo", sentenció el canadiense después de que Antonelli volviera a quedarse fuera de la Q3 en el GP de Países Bajos.