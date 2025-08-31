Ahora

"Ya se ha desgastado un poco"

Un campeón de F1 arremete con todo contra Kimi Antonelli: "Esto no es el colegio"

El ganador del Mundial de Fórmula 1 de la temporada 1997, Jacques Villeneuve, no ha dudado en criticar al joven italiano tras su decepcionante rendimiento en Países Bajos.

Kimi AntonelliKimi AntonelliGetty

El debut de Kimi Antonelli en la Fórmula 1 está siendo un tanto decepcionante. El piloto italiano aterrizaba en Brackley bajo el brazo de Toto Wolff con el objetivo de convertirse en el nuevo Max Verstappen. Sin embargo, esta profecía no parece estar cumpliéndose.

El joven italiano lleva toda la temporada por detrás de su compañero, George Russell. Ya no solo por detrás, sino que en muchas ocasiones es el británico el único que consigue tirar del carro de Mercedes, algo que ha comenzado a levantar dudas.

Quizás haya sido demasiado temprana la llegada de Antonelli a un equipo como Mercedes, pero las comparaciones son odiosas, y Antonelli tiene un largo número de pilotos con los que hacerlo. El propio Jacques Villeneuve, campeón del mundo de F1 en 1997, lo ha comentado.

"Es duro porque ya se ha desgastado un poco. Es muy difícil recuperarse de eso. Se suponía que el descanso sería el gran reinicio, pero no lo fue. Y hablas de la edad. No, eso no es excusa. Max era joven. Lewis era joven. Ha habido otros pilotos jóvenes. Esto es la F1. Es la cima. Llegas a la F1 preparado. Esto no es una escuela", ha señalado.

"Se supone que debes hacer algunas carreras difíciles y luego seguir progresando, como lo ha estado haciendo Bortoleto. Antonelli no lo ha estado haciendo", sentenció el canadiense después de que Antonelli volviera a quedarse fuera de la Q3 en el GP de Países Bajos.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo abre el curso político en un acto en Pontevedra junto a Alfonso Rueda
  2. La flotilla Global Sumud parte a Gaza para exigir el fin de un "genocidio que empezó hace tiempo": "Los gobiernos son cómplices"
  3. Putin aumenta en un 500% el lanzamiento de drones sobre Ucrania después de reunirse con Trump tras un julio con 286 muertos
  4. Una confesión, las sospechas de la familia y un terrible hallazgo: los detenidos por el asesinato de Matilde Muñoz entraron en su habitación para robarla
  5. Galicia continúa trabajando en la extinción de los tres megaincendios que arrasaron 66.000 hectáreas
  6. Llenar la nevera tras el verano, un 2,7% más caro que el año pasado: los trucos para ahorrar en la cesta de la compra