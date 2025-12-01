Alonso saca las palomitas para ver la lucha por el mundial: "Es genial para el deporte"

El piloto de Aston Martin dice que Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri se han ganado ser campeones de la Fórmula 1.

El mundial de la Fórmula 1 llegará al rojo vivo a Abu Dabi. Tres contendientes: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. Y la distancia se ha vuelto a estrechar. Sólo doce puntos del británico de McLaren sobre el de Red Bull. A 16 está Oscar, ahora tercero en la tabla.

Y Fernando Alonso saca las palomitas. Está disfrutando de la lucha por el mundial y dijo en Qatar que lo verá como un espectador más.

"De nuevo el McLaren probablemente fue un poco más rápido, pero ya sabes, las circunstancias siempre influyen, y vamos a Abu Dhabi. Así que sí, genial para el deporte, genial para los tres", dice el piloto de Aston Martin, que fue séptimo en la carrera de este domingo.

No se moja sobre quién será el campeón y cree que los tres pilotos merecen ser campeones: "Los tres merecen, en cierto modo, ser campeones. Así que, ya sabes, estaré en el coche, yo espero estarlo y si no, vendré aquí y lo veré con vosotros".

Todo se decidirá en Abu Dabi. Lando necesita estar en el podio para ser campeón. Por si Verstappen, que seguramente no fallará, consigue una nueva victoria.

Porque aunque McLaren sigue siendo más veloz, todo influye y la estrategia de Red Bull fue mejor desde el muro. En unos días, la resolución.