"Fueron los típicos rumores del 'paddock'"
Firme y llamativa sentencia de Sainz sobre su renovación en Williams: "Nunca me planteé marcharme a otro sitio"
El madrileño ha ofrecido un extendido análisis sobre la situación que atraviesa Williams y el ruido que existió en torno a su renovación y posibles ofertas de otros equipos.
Ante la difícil situación que atraviesa el equipo Williams, Carlos Sainz ha tomado la decisión de continuar vinculado a la escudería de James Vowles por al menos dos años más. El madrileño decidió quedarse, ante un rumoreado interés de varios equipos de Fórmula 1, algo que ha explicado en una entrevista con 'Motorsport'.
"(Carlos) Está bien porque está pilotando bien. A nivel personal sé que estoy haciendo todo lo posible para ayudar al equipo y creo que el rendimiento que estoy ofreciendo también es muy bueno", arrancaba Carlos.
Luego aprovechó para hacer balance de su primer año en Williams, del que quedó "positivamente sorprendido": "Dimos un paso adelante gigantesco. No esperaba subir al podio con este equipo ya en 2025, hicimos una temporada muy sólida".
"Ese crecimiento hizo que aumentaran las expectativas para 2026; pensaba que estaríamos mucho más cerca de donde queríamos estar. Sin embargo, esas mayores expectativas y los problemas que ha tenido el monoplaza han provocado cierta decepción", añadió Sainz.
A continuación, describió cómo "tanto para James Vowles y el resto del equipo", además de él mismo, sienten que "no se han alcanzado los objetivos marcados". Ahora, "encontrar el camino correcto el próximo año" sería la prioridad en Williams, por lo que decidió renovar, y ahora ha profundizado en las razones.
"Nunca me ha gustado abandonar un equipo cuando atraviesa un momento de dificultad. No forma parte de mi carácter", explicó Carlos, que luego fue preguntado por otras posibles ofertas. "Fueron simplemente los típicos rumores del 'paddock'. Puedo confirmar que este año nunca me planteé realmente marcharme a otro sitio", sentenció el piloto, zanjando los rumores de una sonada llegada a Audi.
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