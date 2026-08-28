Ni Nadal ni Djokovic pudieron con ella: la maldición interminable a la que se enfrenta Alcaraz en el US Open

Ningún tenista ha conseguido revalidar el último grande del año desde que lo hiciera en 2008 Roger Federer. Carlitos, además de tener que volver al 100%, se enfrenta a este 'maleficio'.

Carlitos Alcaraz llega al US Open con un duro reto. Volver al 100% y con capacidad para competirle a cualquier tenista. El murciano no lo va a tener fácil. Sabe que para poder aspirar al título debe coger ritmo de competición mientras supera rondas, algo complicado.

Además, aparece un precedente que para nada juega en favor de Alcaraz y que, el último en destruirlo, fue Roger Federer hace casi dos décadas. Desde entonces, ningún tenista ha sido capaz de revalidad el título de US Open en Nueva York.

Ni Rafa Nadal, ni Novak Djokovic, ni Jannik Sinner ni el propio Carlos Alcaraz han sido capaces de tocar metal en Nueva York durante dos temporadas seguidas. Un dato que, sin duda, siembra una cierta incógnita a la hora de pensar que Carlitos puede conseguir su tercer 'grande' en la ciudad norteamericana.

Federer lo hizo en 2008 sentando, sin saberlo, un precedente que dura de momento 18 años. Carlitos intentará destruir esa maldición ganando, en primera instancia a Roman Safiullin, su rival en primera ronda del US Open. Djokovic podría esperar en semifinales de un camino que apunta a ser duro para el vigente campeón.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido