Márquez se "cansa" de sus molestias físicas: "Me levanté el domingo y vi que no tenía brazo"

El de Cervera tiene ya asumidísimo que sus molestias en el brazo son algo con lo que debe lidiar sí o sí. Marc no quiere poner de excusa el estado de su brazo en caso de no ganar.

Marc Márquez llega al Gran Premio de Aragón consicente de que tiene una buena oportunidad para recortar puntos en la pelea por el Mundial. Son 40 los que le separan del líder de la clasificación, Jorge Martín. Más cerca tiene a Marco Bezzecchi (9 puntos) y a Ai Ogura (3 puntos).

Márquez siempre ha tenido a Motorland como uno de sus circuito fetiche sabiendo que, si está al 100%, tiene muy pocos rivales en una trazada en la que se impone tanto su estilo de pilotaje. Sin embargo, el de Cervera ha vuelto a hablar de las molestias físicas y dolor que sufre en su brazo derecho, ese que tantas operaciones y fracturas ha sufrido.

Más allá de todo el malestar que le genere, Marc ya tiene asumido que "es lo que hay" y entiende que tampoco tiene nada que ganar compadeciéndose cada fin de semana: "Hablar del brazo me cansa, es lo que hay. Intentaré dar el 100% en cada carrera y cada gran premio pero no vendré cada día aquí y el brazo, el brazo, el brazo".

"Tengo que entender como gestionar cada situación. En Silverstone lo afronté normal y me sentía bien. Es la manera para afrontar por un título. Ví que en Silverstone no estaba listo me levanté el domingo y no había brazo. Tuve que gestionar la carrera a defender. Intentaré gestionarme los viernes para ir 'in crescendo' durante el fin de semana", concluye Márquez en declaraciones para 'DAZN'.

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