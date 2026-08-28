Federer se rinde a Jódar antes del US Open: "Nadie se lo hubiera creído"

El suizo está en Nueva York para disfrutar del último 'major' del año, donde le ha querido dedicar unas bonitas palabras de admiración al joven tenista español.

En la semana de inicio del US Open, los grandes jugadores del torneo aguardan aún a su primer partido. El jueves se definió el cuadro que señala los duelos y los representantes españoles ya saben quién será su primer rival en el último 'Grand Slam' del año.

Carlos Alcaraz debutará este domingo ante el ruso Roman Safiullin, mientras que Rafa Jódar lo hará ante el australiano Thanasi Kokkinakis. Los días previos al arranque del torneo han contado con grandes eventos tenísticos en Nueva York, como la competición de dobles mixtos que ha acogido la dupla formada entre Carlos y Serena Williams, o la presencia de grandes nombres de la historia del circuito en las celebraciones.

Una de esas leyendas ha sido Roger Federer, que no quiso dejar sin comentar la extraordinaria irrupción de Rafa Jódar: "Creo que el ascenso de Jódar ha sido increíble. Hace unos meses no lo habría imaginado y creo que nadie lo habría hecho. La manera en la que está consiguiendo mantener su nivel es increíble". Aunque como comentó en 'ESPN', también está impresionado con otras jóvenes promesas.

"También me gusta Ben (Shelton) y me gusta ver jugar a Fonseca. Son grandes pegadores, jugadores que buscan golpes importantes y que además tienen grandes personalidades", concluyó el suizo. A sus 19 años, el leganense tendrá la oportunidad de demostrar al mundo su nivel en el último 'major' del año, y llevar, junto a Carlos Alcaraz, al tenis español al más alto nivel.

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