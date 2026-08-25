Lewis Hamilton pide perdón a Ferrari por sus comentarios en la radio: "Asumo la responsabilidad"

El británico se desesperó en Zandvoort pidiendo al equipo que Charles Leclerc le dejara pasar. Ahora pide perdón por sus comentarios.

Lewis Hamilton lanzó varios mensajes por radio en Zandvoort contra el equipo Ferrari que han sido muy comentados. Se enfadó porque no le dejaron pasar a Charles Leclerc y acabó perdiendo el podio ante el Mercedes de George Russell.

Pero después se arrepintió de su comportamiento. A través de sus redes sociales pidió por sus comentarios contra el equipo y contra su compañero.

"He escuchado de nuevo algunos de mis comentarios por radio y televisión. En el calor del momento, la frustración puede salir, especialmente cuando te importa tan profundamente como a mí. Pero esa no fue la mejor versión de mí", reflexiona el siete veces campeón del mundo.

Promete que cambiará su actitud: "Asumo la responsabilidad por eso, y seré mejor. Esa pasión viene de creer en este equipo, en las personas que lo componen y en lo que estamos construyendo juntos".

Lanza un mensaje de apoyo a su equipo y asegura que las actualizaciones están funcionando para llegar a la cabeza: "La dirección es la correcta, la pelea sigue en marcha y la creencia está ahí".

Lewis sigue metido en la pelea por el título. Está a 59 puntos de Kimi Antonelli, líder, y empatado con Russell en la segunda plaza del mundial.

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