Con su fichaje por Haas siendo prácticamente un secreto a voces, parece que Esteban Ocon ya se ha quitado la careta con Alpine después de que la escudería francesa decidiera prescindir del galo a partir de la próxima temporada debido a su choque con Pierre Gasly en Mónaco.

En la previa del Gran Premio de Hungría, en declaraciones que recoge 'Car and Driver', el piloto ha criticado a su todavía equipo por no escuchar las demandas de sus pilotos.

"Hay muchas cosas que no han evolucionado como deberían. Creo que por mi parte, de Fernando Alonso u otros pilotos como Pierre Gasly o Daniel Ricciardo, hemos dicho muchas cosas sobre el desarrollo del coche. Y lamentablemente, en cierto momento, se creó un cortocircuito", ha explicado.

De hecho, considera que durante su etapa con Fernando Alonso, ellos terminaban siendo los culpables de la falta de comunicación.

"Dimos comentarios, pero no tuvimos comentarios ni confirmación. A veces no fuimos escuchados como deberíamos haber sido. Todavía cargamos con nosotros algunos problemas que ya teníamos hace un par de años", ha señalado.

"El círculo no se ha cerrado y los problemas no se han resuelto como deberían, lo cual es frustrante. Es frustrante para todos porque, obviamente, no tenemos un coche que funcione como debería", ha zanjado.